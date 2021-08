Der Technologiekonzern Bosch wittert angesichts einer steigenden Batterienachfrage die Chance auf wachsende Geschäfte - auch mit dem Verkauf ganzer Fabrikausrüstungen für die Batterieproduktion. Bosch ist auf vielen Feldern aktiv, baut beispielsweise selbst Batterien für die Autoindustrie und andere Branchen. Neu ist nun, dass der Konzern verstärkt spezielle Technik zum Bau und zur Zusammensetzung von Batterien an andere Unternehmen verkaufen will. Man habe von einzelnen Komponenten bis hin zu automatisierten Montagelinien alles im Angebot, teilte Bosch am Donnerstag mit. Das Unternehmen erhofft sich in diesem Bereich einen Umsatzsprung von etwa 100 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 250 Millionen Euro bis 2025.