Auf der Waldau in Stuttgart wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger soll am Sonntag entschärft werden. Es kommt zu Sperrungen und Einschränkungen im Verkehr.

Am Sonntag ist das Gebiet auf der Waldau rund um den SWR Fernsehturm ab 8 Uhr weiträumig gesperrt. Bei Bodenuntersuchungen ist dort eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, die am Sonntag entschärft oder kontrolliert gesprengt werden soll. Auch die Stadtbahn wird für einige Stunden nicht fahren, Besucherinnen und Besucher können nicht auf den SWR Fernsehturm.

Geflüchtetenunterkunft auf der Waldau muss evakuiert werden

Auch der Sportpark und die Sporthalle Waldau sowie die Eiswelt werden geschlossen bleiben. Zudem muss eine Geflüchtetenunterkunft evakuiert werden. Die durch den Sicherheitsbereich verlaufenden Straßen Mittlere Filderstraße, Kirchheimer Straße und Jahnstraße seien während der Entschärfung gesperrt, so die Stadt Stuttgart. Der Verkehr werde örtlich umgeleitet. Der Betrieb der Stadtbahn-Linien U7, U8 und U15 sowie der Buslinie 70 werde in diesem Bereich ebenfalls vorübergehend eingestellt. Die Bahnen und der Bus würden aber noch so lange fahren, bis der Sicherheitsbereich vollständig evakuiert ist.

Der Sicherheitsbereich zur geplanten Bombenentschärfung am Sonntag. Amt für öffentliche Ordnung, Stadt Stuttgart

Die Bombe liegt in einem Waldstück, das dem Land Baden-Württemberg gehört. Nach ihrer Freilegung wird entschieden, ob sie entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Bei einem reibungslosen Ablauf soll der Einsatz laut der Stadt Stuttgart gegen 13 Uhr abgeschlossen sein. Die Sperrungen würden in diesem Fall gegen 14 Uhr wieder aufgehoben.

Blindgänger am Fernsehturm: Zünder ist nicht bekannt

"Der Blindgänger ist eine britische Bombe und wiegt 250 Kilogramm, also eine Standardgröße. Was für einen Zünder die Bombe hat, ist uns noch nicht bekannt", erklärt Christoph Rottner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Er ist am Sonntag der Einsatzleiter. "Ob wir entschärfen können oder ob man die Bombe sprengen muss - das wird sich also erst am Sonntag herausstellen."

300.000 Tonnen Kampfmittel schlummern wohl in der Erde

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass noch bis zu 300.000 Tonnen Kampfmittel seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland in der Erde liegen (Stand: 2022). Rund 5.000 Tonnen an Blindgängern und Munition werden jährlich in Deutschland entschärft oder gesprengt. Je älter die Bomben sind, umso unberechenbarer würden sie, sagt der Kampfmittelbeseitigungsdienst: aufgrund der Sprengstoffzusammensetzungen, weil man zu wenig weiß, wie bestimmte Stoffe altern und weil es Hunderte verschiedene Zünder gibt, die unterschiedlich funktionieren beziehungsweise bei Einwirkung reagieren können.

Drei Blindgänger 2024 in der Region Stuttgart entschärft

Drei Blindgänger wurden letztes Jahr in der Region Stuttgart entschärft. Dies geht aus dem Bericht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes für das Regierungspräsidium Stuttgart hervor. Entschärft wurden zwei Weltkriegsbomben in Stuttgart-Zuffenhausen und eine in Stuttgart-Feuerbach. Insgesamt seien 2024 im Gebiet des Regierungspräsidiums Stuttgart 13 Blindgänger gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nimmt auch Waffen und Munition an und entsorgt sie. Über 40 Tonnen Waffen seien hier 2024 zusammengekommen - etwa genauso viel wie im Jahr 2023.