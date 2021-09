Bomben-Fehlalarm in Eglosheim

Wegen eines verdächtigen Anrufs bei der Polizei ist am Montag ein Gebäude in Ludwigsburg-Eglosheim kurzzeitig komplett geräumt. Die Äußerung des Anrufers erweckten den Verdacht, es könne sich ein Sprengkörper im Gebäude befinden, so die Polizei. Das Haus, in dem sich mehrere Arztpraxen, ein Polizeiposten und eine Wohnung befinden, wurde bei einem Polizeigroßeinsatz geräumt. Beamten durchsuchten mit einem Polizeihund das Gebäude, dabei konnten sie aber nichts Verdächtiges feststellen. Die Ermittlungen zum Anrufer dauern an.