per Mail teilen

Der Leiter des Karl-Gerok-Stifts in Vaihingen/ Enz (Kreis Ludwigsburg), Martin Bofinger, hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Er befürchtet, dass es bei der Verpflichtung nur für Pflegeberufe noch schwieriger werde, Nachwuchs zu finden. Außerdem könnten gelernte Pflegekräfte zum Wechsel in andere Berufe animiert werden, in denen es keine Impfpflicht gebe.