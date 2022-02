Börsengang von Porsche besiegelt

Die Volkswagen AG und die Porsche Holding SE haben am Donnerstag eine Eckpunktevereinbarung zum Börsengang des Autobauers Porsche unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Grundkapital der Porsche AG je zur Hälfte in Vorzugs- und Stammaktien aufgeteilt wird. Bis zu 25 Prozent der Vorzüge sollen an der Börse gehandelt werden können. Die Einnahmen hängen von der Bewertung ab, Experten rechnen mit einem Emissionsvolumen von 15 bis 20 Milliarden Euro. Das würde Porsche zu einem der weltgrößten Börsengänge machen. Die Dachgesellschaft Porsche SE soll 25 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien am Autobauer bekommen.