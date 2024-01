Ein 30 Jahre alter Mann hat einem Vierjährigen am Montag in Böblingen das Leben gerettet. Der Junge war in einen See gefallen.

Ein vierjähriger Junge ist am Montagnachmittag aus dem Unteren See in Böblingen gerettet worden. Der Junge war unbemerkt in den See gefallen und befand sich laut Polizei in Lebensgefahr.

Lebensretter per Zufall

Der Junge, der wegen einer Entwicklungsstörung nicht sprechen kann, war laut Polizei zuvor aus einer nahe gelegenen Einrichtung verschwunden, in der er wegen seiner Beeinträchtigung betreut wird. Ein 30-jähriger Passant hörte das Platschen und orientierte sich nach dem Geräusch. Der Mann sei daraufhin sofort in den See gesprungen und habe den Jungen aus dem Wasser gezogen.

Kind und Retter sind wohlauf

Im Anschluss wurden der Junge und sein Retter durch den Rettungsdienst untersucht. Beide seien wohlauf und kamen mit einem Schreck davon. Das Kind wurde daraufhin seinem Betreuer übergeben. Dieser hatte den Jungen zwischenzeitlich bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der durchnässte Retter wurde von der Polizei nach Hause gefahren.