Die vom Land eingerichteten Corona-Teststationen etwa am Stuttgarter Hauptbahnhof oder am Flughafen sollen bis mindestens zum Ende der Sommerferien betrieben werden. Das hat das Sozialministerium mitgeteilt. Das Landratsamt Böblingen appellierte an Reiserückkehrer, vor allem darauf zurückzugreifen. Die Testzentren des Landkreises sollen vorwiegend sogenannten Kontaktpersonen der Kategorie 1 vorbehalten bleiben, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Gemeint sind damit Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Die Behörde wies auch darauf hin, dass man nicht unangemeldet in die Testzentren im Kreis Böblingen kommen kann. Termine gebe es ausschließlich über die Hotline des Landkreises. Aktuell häufe sich wieder das Aufkommen in den Testzentren. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte man pünktlich erst eine Minute vorher zu seinem Termin kommen und vorher möglichst im Auto warten.