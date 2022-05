Ein 25-jähriger hat in der S-Bahn von Böblingen in Richtung Renningen einen Fahrschein-Kontrolleur gebissen. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrschein und sollte deshalb die Bahn verlassen. Als er flüchten wollte, hielt ihn der Kontrolleur fest. Daraufhin packte der 25-Jährige den Kontrolleur am Arm, zog ihn ins Gleisbett und biss den Kontrolleur in den Oberarm und in den Finger.