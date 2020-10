per Mail teilen

In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen haben in den vergangenen Monaten Unbekannte anscheinend grundlos immer wieder große Bäume gefällt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Rund um den Ditzinger Stadtteil Heimerdingen, außerdem Leonberg und Renningen haben der oder die Täter schon mehrfach die Kettensäge angesetzt. Rund 20 Bäume sind ihnen schon zum Opfer gefallen, die Polizei spricht von einem Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Der letzte Fall ereignete sich am 15. Oktober nahe der B295 bei Renningen. Nach Angaben eines Polizeisprechers geschehen die Taten immer nachts, immer mit einer Kettensäge und immer lassen die Unbekannten das Holz liegen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben.