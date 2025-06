per Mail teilen

Das lange Warten hat ein Ende: Im Juli kann die Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) endlich ihre neuen E-Züge in Betrieb nehmen.

Fast vier Jahre mussten die Nutzerinnen und Nutzer der Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen (Kreis Tübingen) auf die neuen Elektro-Fahrzeuge warten - jetzt ist endlich so weit: Am 26. Juli werden sie in Betrieb genommen. Das teilte das Landratsamt Böblingen mit.

Zulassung der E-Züge verzögerte sich mehrfach

Die Zulassung der neuen Elektro-Fahrzeuge für die Schönbuchbahn des Typs Nexio sollte eigentlich schon im Jahr 2021 erfolgen, hatte sich aber mehrfach verzögert, bis das Eisenbahnbundesamt sie schließlich am 18. März erteilte. Im Mai 2024 musste der erste konkrete Termin für die Jungfernfahrt abgesagt werden, im Dezember 2024 dann auch der zweite, wie das Landratsamt weiter mitteilt. Bereits in 2023 wurde auf der Strecke mit einem "enno"-Zug aus Niedersachsen erfolgreich getestet.

Seit Ende vergangenen Jahres bestand Uneinigkeit zwischen dem spanischen Hersteller CAF und dem Zweckverband als Auftraggeber darüber, wer Verantwortung für die Verzögerungen trägt und wie der finanzielle Schaden zu regeln ist. Ein Gerichtsprozess war nicht auszuschließen. Nun konnten die Parteien eine gütliche Einigung erzielen. CAF wird den Zweckverband Schönbuchbahn mit fünf Millionen Euro für den entstandenen Schaden entschädigen. Beiden Parteien war durch die Verzögerungen ein finanzieller Schaden entstanden.

Inbetriebnahme mit kostenfreien Fahrten Ende Juli

Ihm falle ein Stein vom Herzen, sagt der Böblinger Landrat Roland Bernhard (parteilos). Als Vorsitzender des Zweckverbands habe er die Verhandlungen als "hartes Ringen" empfunden: "Der Druck war gewaltig, denn im Falle eines Scheiterns bestand bis zuletzt das Szenario, dass CAF die Züge nicht an uns herausgibt. Damit hätten keine praktischen Schulungsfahrten für die Triebfahrzeugführer stattfinden können und der betriebliche Einsatz wäre bis zu einer gerichtlichen Klärung nicht möglich gewesen."

Aber so weit kam es dann glücklicherweise doch nicht: Ab dem 26. Juli sollen die zwölf Elektro-Züge von CAF dann nach und nach auf der Strecke fahren. Zur Inbetriebnahme wird auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet. Für die Fahrgäste sollen an diesem Wochenende kostenlose Fahrten angeboten werden. Laut Angaben des Landratsamts ist die Schönbuchbahn die erste sogenannte Nebenbahn in Baden-Württemberg, die beschlossen hatte, auf elektrischen Antrieb umzustellen. Bis zum Juli lernen die Triebfahrzeugführer der Schönbuchbahn jetzt noch den Umgang mit den elektrischen Zügen.