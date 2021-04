Da Vögel auf Bäumen nisten, können Hunde im Wald und auf Feldern frei herumrennen. Das mag logisch klingen, ist es aber nicht, warnt der Naturschutzbund (NABU) in Stuttgart.

Der Kiebitz ist gefährdet. Laut NABU leidet der Vogel auch darunter, dass viele Menschen in ihrer Freizeit raus in die Natur gehen. Pressestelle NABU/Thorsten Krüger

Am Boden brütende Vögel sind auch in Baden-Württemberg besonders bedroht und ihre Bestände schwinden seit Jahren dramatisch, sagt Martin Klatt, Naturschutzexperte beim NABU Baden-Württemberg in Stuttgart. Als Beispiel nennt er die Haubenlerche. Sie brütet auf Flächen mit niedrigem und lückenhaftem Bewuchs wie der Schwäbischen Alb. Heute gibt es gerade einmal noch rund zwei Prozent der einstigen Population. Sie ist bei uns vom Aussterben bedroht, so der Biologe weiter.

Ähnlich schlecht geht es Kiebitz, Feldlerche, Rebhuhn und Grauammer. "Wer Produkte aus regionaler biologischer Landwirtschaft kauft, unterstützt indirekt auch die Feldvögel, die auf ökologisch bewirtschafteten Flächen mehr Blütenvielfalt und damit Insekten als Futter für den Nachwuchs finden", so Klatt.

NABU: Hunde sollten von Mitte April bis Ende Juni angeleint werden

Da die Brutzeit der meisten Vögel Mitte April beginnt, sollten insbesondere Hundebesitzer in der Zeit von Mitte April bis Ende Juni besonders Rücksicht nehmen und ihre Hunde anleinen, selbst wenn das nicht vorgeschrieben ist. Klatt weißt daraufhin, dass sich bodenbrütende Vögel durch frei laufende Hunde massiv gestört fühlen. Das könne soweit gehen, dass die Vögel ihre Brut aufgeben.