Am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ist eine neue Infektionsstation vorgestellt worden. Diese neue Station hat eine Kapazität von 72 Betten. Mit ihr wird eine bessere räumliche Trennung infizierter Patienten vom Hauptgebäude möglich. Der zweistöckige Neubau hat sechs Millionen Euro gekostet und soll am 8. Februar in Betrieb gehen.