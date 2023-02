per Mail teilen

Eine Rentnerin wird tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Manfred Genditzki, Hausmeister in der Wohnanlage, in der die Frau lebte, gerät unter Verdacht. Er soll die alte Dame ertränkt haben. Beweise dafür gibt es keine – dennoch spricht das Gericht ihn schuldig. Das Urteil: lebenslang wegen Mordes. Mehr als 13 Jahre sitzt der Familienvater aus Rottach-Egern im Gefängnis. Ein Fall mit vielen Ungereimtheiten. Strafverteidigerin Regina Rick rollt ihn neu auf.