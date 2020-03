per Mail teilen

Am Freitag hätte der Saisonstart sein sollen. Zigtausende Blumen blühen. Die Parkanlagen sind vorbereitet. Doch das Blühende Barock in Ludwigsburg bleibt wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Das Blühende Barock, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg haben die Entscheidung zusammen getroffen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, bleibt die Ludwigsburger Parkanlage seit Donnerstag bis auf weiteres geschlossen, sagte Volker Kugel im SWR-Interview.

"Es ist ein bitterer Moment für mich, muss aber sein." Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg

"Der schönste Frühjahrsflor seit Jahren"

Der Saisonstart am Freitag war perfekt vorbereitet, sagt Kugel weiter und spricht vom "schönsten Frühjahrsflor seit Jahren, auch bedingt durchs Wetter". Seine Gärtnerinnen und Gärtner hätten fleißig gearbeitet.

Um die Blumenpracht zumindest virtuell zeigen zu können, überlegen Volker Kugel und sein Team, Videoclips pünktlich zum Saisonstart auf sozialen Netzwerken wie Facebook zu posten.

Dauer 3:33 min "Der Saisonstart war perfekt vorbereitet" Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg, spricht vom bittersten Moment seines Berufslebens. Das Blühende Barock wird für Besucher nicht wie geplant geöffnet. Wegen der Corona-Krise bleibt es seit Donnerstag geschlossen.

Wie hoch der finanzielle Schaden sein wird, kann Kugel am Donnerstag noch nicht bilanzieren. Alle seien betroffen, so Kugel wörtlich, vom großen Konzern bis hin zum Handwerker und den Restaurants. Da müßten alle durch, so der Direktor des Blühenden Barocks.

Parks werden weiter gepflegt

Seine Gärtnerinnen und Gärtner arbeiten auf jeden Fall erst einmal weiter. Die Parks müssten schließlich weiter gepflegt werden. Wenn der Park später im Jahr doch geöffnet werden sollte, könne nicht "Kraut und Rüben" präsentiert werden.