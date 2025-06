per Mail teilen

Nachdem im März bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg zwei unbeteiligte Frauen ums Leben kamen, reagiert nun die Stadt. In der Straße soll ein Blitzer aufgestellt werden.

In der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg soll nun ein Blitzer aufgestellt werden. Grund dafür ist das illegale Autorennen, bei dem im März zwei unbeteiligte Frauen zu Tode gekommen sind. Wann genau der Blitzer kommen soll, stehe noch nicht fest, so eine Sprecherin der Stadt Ludwigsburg. Das illegale Autorennen habe aber den Ausschlag für die Blitzeranlage gegeben.

Blitzer schon länger im Gespräch

Konkret soll der Blitzer hinter der Kreuzung Friedenstraße und Osterholzallee stehen. Laut der Stadt Ludwigsburg gab es schon länger die Überlegung in der Schwieberdinger Straße, in der der Unfall stattgefunden hat, einen Blitzer aufzustellen. Dadurch sollte der Schulweg an dieser Stelle sicherer werden. Das tödliche Autorennen im März war dann der Auslöser, die Blitzeranlage in der Straße vorzuziehen.

Weitere Maßnahme nach dem tödlichen Unfall in Ludwigsburg

Der Blitzer ist nicht die einzige Maßnahme, die die Stadt nach dem tödlichen Unfall vollzog. Seither dürfen Autofahrer an der Aral-Tankstelle auf der Schwieberdinger Straße nur noch rechts abbiegen. Ab Sommer soll auf allen Hauptverkehrsachsen in Ludwigsburg Tempo 40 gelten. Als Begründung gab die Stadt allerdings den Lärmschutz an.

Illegales Autorennen: Das passierte im März

Zwei Autofahrer sollen sich Mitte März ein Rennen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Schwieberdinger Straße in Richtung Autobahn A81 geliefert haben. In einem unbeteiligten separaten Auto seien zwei Frauen gegen 20 Uhr von einer Tankstelle kommend nach links auf die Schwieberdinger Straße abgebogen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft im März mit. Dabei kam es zur Kollision mit einem der mutmaßlichen Raser.

Durch den Aufprall habe der Wagen des mutmaßlichen Unfallfahrers das Auto der zwei Frauen kurzzeitig vor sich her geschoben. Anschließend kamen die Frauen demnach von der Straße ab und prallten mit ihrem Auto gegen eine Mauer. Schließlich blieb es zwischen zwei Bäumen stecken. Die beiden Frauen wurden dadurch in ihrem Wagen eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle.