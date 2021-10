Blaualgen im Max-Eyth-See

Im Stuttgarter Max-Eyth-See sind Blaualgen in erhöhter Konzentration festgestellt worden. Hautkontakt mit dem Wasser sei deshalb unbedingt zu vermeiden, teilte die Stadt Stuttgart mit. Auch Hunde sollten von dem Gewässer ferngehalten werden. Die Blaualgen können bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen, so die Stuttgarter Stadtverwaltung. Ende September waren auch am Bärensee und an anderen beliebten Stuttgarter Ausflugzielen hohe Konzentrationen von Blaualgen nachgewiesen worden. Blaualgen vermehren sich im Wasser vor allem bei warmen Wetter.