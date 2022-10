Wie gut ist die Region Stuttgart auf einen Blackout vorbereitet?

Die Landkreise haben vielfältige Einsatzpläne für den Katastrophenfall. Einen Notfallplan speziell für einen längeren Stromausfall hat bisher nur der Kreis Ludwigsburg. Und die anderen?

Wie kann die Behörde bei einem lang anhaltendem Stromausfall die Lage überblicken, mit den Katastrophenschutzeinheiten kommunizieren und handlungsfähig bleiben? Und wie kann die Bevölkerung versorgt werden? Das und mehr soll ein Notfallplan für einen flächendeckenden Stromausfall regeln.

Stromausfall in der Region Stuttgart: Vorsorge unterschiedlich weit

Das Landratsamt Ludwigsburg hat auf SWR-Anfrage mitgeteilt, einen solchen Plan schon ausgearbeitet zu haben, ebenso die Städte und Gemeinden im Kreis. Die Stadt Stuttgart Stuttgart sowie die Kreise Böbblingen und Esslingen haben nach eigener Aussage derzeit jeweils einen entsprechenden Plan in Arbeit.

Der Landkreis Göppingen würde im Fall eines Blackouts auf die bestehenden allgemeinen Alarmierungs- und Einsatzpläne zurückgreifen, sagte Christian Kreidenweiß, Leiter des Rechts- und Ordnungsamts im Landkreis Göppingen. Ebenso der Rems-Murr-Kreis: Das Landratsamt in Waiblingen setzte derzeit noch ergänzende Maßnahmen für den Fall eines Blackouts um.

Kommunikation erst über Funk, zur Not über "Boten" und "Melder"

Die "Blaulichtorganisationen" aller Kreise greifen im Katastrophenfall zur Kommunikation auf Funkverbindungen zurück. Die Kreise Böblingen, Esslingen und Rems-Murr geben an, ein neues digitales Funknetz des Landes zu nutzen. Das soll 72 Stunden lang funktionsfähig sein. Auch das alte analoge Funksystem sehen manche Kreise als Ergänzung vor, die Feuerwehren der Kreise Göppingen und Ludwigsburg sowie des der Rems-Murr-Kreis haben außerdem Satellitentelefone zur Verfügung. Stuttgart sieht in einem weiteren Schritt, nach Ausfall des Funknetzes, den Einsatz von "Meldern" und "Boten" vor.

Eine Taschenlampe hilft zumindest vorübergehend, wenn Zuhause der Strom ausfällt. SWR imago stock&people - imago stock&people

"Leuchttürme" und Sirenen für die Bevölkerung

Sobald die Bevölkerung nicht mehr über Warn-Apps oder das Radio erreichbar ist, bleiben zur Informationsweitergabe sogenannte "Leuchttürme", das sind Notfalltreffpunkte. Das Land hat die Kommunen im September dazu aufgefordert, entsprechende Anlaufstellen zu planen. Der Kreis Böblingen erarbeitet nach eigenen Angaben derzeit ein kreisübergreifendes Konzept, der Kreis Ludwigsburg und die Stadt Stuttgart haben bereits die Feuerwehrhäuser als Notfalltreffpunkte vorgesehen. Dort können im Katastrophenfall außerdem Notrufe abgesetzt werden.

Zur Alarmierung der Bevölkerung bei einem Blackout sollen auch Sirenen zum Einsatz kommen. So geben der Kreis Böblingen und der Rems-Murr-Kreis etwa an, dass derzeit ein flächendeckendes Sirenennetz aufgebaut werde.

Trinkwasserversorgung: Nicht jeder Kreis hat Notbrunnen

Bleibt der Strom lange weg, können auch die Wasserpumpen der Wasserwerke ausfallen. Manche Kreise haben daher mit Notstrom betriebene Notbrunnen. So der Rems-Murr-Kreis, der Kreis Ludwigsburg und allein die Stadt Stuttgart verfügen über 34 an der Zahl. Die Landratsämter Esslingen und Böblingen verweisen auf die Verantwortlichkeit der Trinkwasserversorger, das Ordnungsamt im Kreis Göppingen sieht im Notfall auch eine Verteilung des Trinkwasser aus Wasserhochbehältern durch die Feuerwehr vor.

Lebensmittel: Bevölkerung muss sich selber vorsorgen

Konserven halten lange und müssen nicht gekühlt werden. IMAGO Agefotostock

Die meisten Kreise in der Region bevorraten für einen Katastrophenfall keine Lebensmittel. Der Rems-Murr-Kreis und Stuttgart verweisen auf Notreserven des Bundes für die Zivilbevölkerung. Die Bevölkerung müsse aber zwingend selbst vorsorgen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) stellt entsprechende Empfehlungen bereit.

"Die öffentliche Hand wird in keinem Fall eine vollumfängliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen können."

Um zumindest an 5.000 Personen zwei Wochen lang Lebensmittel ausgeben zu können, hat der Landkreis Ludwigsburg mit Großhändlern Lagerungen vertraglich vereinbart. Nach Einschätzung des Rems-Murr-Kreis ist bei einem länger anhaltenden Stromausfall nicht mit einer Lebensmittelknappheit zu rechnen, das Landratsamt erwartet eher "ein Verteilungsproblem der Lebensmittel, sprich die Logistik wäre zu organisieren." Im Kreis Göppingen würden laut Christian Kreidenweiß, Leiter des Rechts- und Ordnungsamts, in diesem Fall Katastrophenschutzteams verderbende Lebensmittel "aus den Supermärkten, Lebensmittelläden, Bäckereien, Metzgereien" holen und an die bedürftige Bevölkerung verteilen, etwa an den Notfalltreffpunkten.

Wärmehallen: Kreis Ludwigsburg hat schon einen Detailplan

Ohne Strom auch keine Heizung: Auch dafür ist der Kreis Ludwigsburg schon vorbereitet. Um für 5.000 Menschen einen Aufwärmort im Winter bereitstellen zu können, hat das Landratsamt über 100 Hallen festgelegt. Diese können den Angaben nach innerhalb weniger Stunden entweder für eine kurzzeitige Unterbringung bestuhlt oder für einen längeren Aufenthalt mit Liegemöglichkeiten unter Leitung der örtlichen Feuerwehr aufgebaut werden. Die anderen Kreise verweisen in diesem Punkt auf die Zuständigkeit der Kommunen, die vielfach entsprechende Hallen "im Auge" hätten. Auch die Stadt Stuttgart sei aktuell dabei solche Wärmehallen zu planen.

Notbetrieb in Kliniken: Aggregate, Blockheizkraftwerk, Tankstellen anzapfen

Für den Weiterbetrieb bei einem Blackout haben die Kliniken der Region spezielle Alarm- und Einsatzpläne und Notstromaggregate mit eigenen Kraftstoffvorräten. Diese reichen für einen vorläufigen Betrieb von 24 Stunden im Krankenhaus in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mit Diesel bis hin zu drei Wochen in den medius Kliniken (Kreis Esslingen) mit Öl. Laut den Kreisen Göppingen, Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis existieren Verträge zur Kraftstoff-Nachlieferung. Kritische Infrastruktur, zu der Kliniken zählen, sei vorrangig zu beliefern. Im Kreis Göppingen reiche die Nachlieferung für weitere rund 36 Stunden. Im nächsten Schritt würden die Katastrophenschutzteams auch Tankstellen anzapfen. Bevor die Stuttgarter Kliniken auf ihre 20 dieselbetriebenen Notstromaggregate zurückgreifen müssen, kann der Strombedarf zunächst durch ein eigenes Blockheizkraftwerk kompensiert werden - solange Gas verfügbar ist.

Diesel-Notstromaggregat im Klinikum Ludwigsburg RKH Kliniken

Teilweise fahren die Krankenhäuser bei einem Blackout den Betrieb auf die bestimmte Bereiche herunter: wie etwa auf die Notfallversorgung, Intensivstationen, Operationen und Geburtshilfe. Mit höchster Priorität werden laut der Stadt Stuttgart dann zum Beispiel Beatmungsgeräte mit Strom versorgt, die zudem über einen eingebauten Akku verfügen, um die Sekunden zwischen Regelbetrieb und Notstrom zu überbrücken. Die unterschiedlichen Prioritäten und Absicherungen der Stromversorgung seien bereits an den Steckdosen farbig markiert. Die Stromversorgung in den Verwaltungstrakten etwa, werde stark reduziert.

Blackout-Übung in RKH Kliniken in Ludwigsburg

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben gehören auch regelmäßige Übungen und Schulungen für den Ernstfall dazu. Alexander Tsongas, Sprecher der RKH Kliniken im Kreis Ludwigsburg, berichtet im SWR von einer jährlichen Simulierung eines Stromausfalls sowie von einem monatlichen Betriebstest der Notstromaggregate.