Handball- Nationaltorhüter Johannes Bitter vom TVB Stuttgart will bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar unbedingt dabei sein. Das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Viele Spieler haben die Teilnahme an der WM inzwischen abgesagt. Sie findet vom 13. bis 31. Januar in Ägypten statt. Bitter selbst war schon an Covid-19 erkrankt.