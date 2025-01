Jens Fritz wird neuer Bürgermeister von Bissingen an der Teck. Im vergangenen Oktober hatte die Gemeinde schon einmal gewählt - damals stand der Wahlsieger aber gar nicht auf dem Zettel.

Der parteilose Jens Fritz wird voraussichtlich Bürgermeister von Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen). 97,74 Prozent der Stimmen gingen an Fritz. Der 32-Jährige hat noch keine Erfahrung als Bürgermeister und wechselt von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung in Wendlingen (Kreis Esslingen) nach Bissingen an der Teck.

Siegfried Nägele lehnt das Amt ab

Ursprünglich hatte die Gemeinde im Oktober vergangenen Jahres gewählt. Damals erreichte aber keiner der Kandidaten auf dem Wahlzettel eine Mehrheit. Über die Hälfte der Stimmen gingen über die freie Zeile an den stellvertretenden Bürgermeister, Siegfried Nägele (UWV). Der 61-Jährige lehnte die Wahl nach einer Woche Bedenkzeit ab.

Trotz des hohen Vertrauens und einer Woche, in der viele Punkte diskutiert und geklärt wurden, habe ich mich entschieden, die Wahl nicht anzunehmen.

Zur Wahl kam es ursprünglich, weil der bisherige Bürgermeister Marcel Musolf (FW) ins Landratsamt wechselte. Er wurde am 26. Juli zum Landrat gewählt und bekleidet das Amt seit dem 1. Oktober 2024.

Jens Fritz trat als einziger Kandidat an

Die beiden ehemaligen Kandidaten traten nicht mehr in Bissingen an der Teck an. Neben Fritz gab es allerdings immer noch die freie Zeile auf dem Wahlzettel. Theoretisch wäre es also möglich gewesen, dass Jens Fritz die Wahl verliert: Immerhin 32 Wählerinnen und Wähler nutzen die freie Zeile erneut, um einen anderen Namen auf dem Wahlzettel anzugeben.

Fritz zeigte sich jedoch bereits vor der Wahl zuversichtlich, das Amt in Zukunft bekleiden zu dürfen. "Ich hab ein sehr gutes Feedback von der Bevölkerung bekommen", sagte er im SWR-Interview. Ganz klar war für ihn aber dennoch nicht, dass er die Wahl gewinnen würde: "Spätestens seit der letzten Wahl in Bissingen haben viele mitbekommen, dass die freie Zeile allerlei Möglichkeiten gibt."

Und die wohl beste Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger: Diesmal dürfte der Gewählte die Wahl annehmen.