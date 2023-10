Polizei Stuttgart: Keine verbotenen Parolen bei pro-palästinensischen Demos

Bislang hat die Polizei nicht festgestellt, dass bei drei pro-palästinensischen Demos am Wochenende in Stuttgart antisemitische Parolen gerufen worden sind. Man ermittle weiter.

Die Polizei kann nur bedingt beurteilen, ob bei den pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende in Stuttgart verbotene, antisemitische Rufe laut geworden sind. Dies erklärte ein Polizei-Sprecher auf SWR-Anfrage. Bei den Demos in den vergangenen drei Tagen sei die Polizei nur am Samstag mit zwei Beamten vor Ort gewesen, die Arabisch verstehen.

Verbotene Parolen: Keine Videos vom Sonntag

Am Freitag und Samstag habe man Videos gedreht, die jetzt ausgewertet werden - auch mit Blick auf die Frage, ob verbotene Parolen oder antisemitische Slogans gerufen wurden. Bei der Kundgebung am Sonntag hatte die Polizei keine Arabisch-Dolmetscher dabei, auch Videos wurden keine angefertigt. Wenn dort Verbotenes gerufen wurde, könne man das heute nicht mehr überprüfen, hieß es.

Polizei und Staatsanwaltschaft: Bislang keine Straftaten entdeckt

Laut Auskunft von Polizei und Staatsanwaltschaft sind bei den Demonstrationen am Wochenende bisher keine Straftaten festgestellt worden. Generell hatten die Behörden mitgeteilt, dass es bei den Kundgebungen am Wochenende in Stuttgart keine größeren Zwischenfälle gegeben hätte.

Das baden-württembergische Innenministerium hatte in der vergangenen Woche eine Koordinierungsstelle für antisemitische Vorfälle eingerichtet. Hier werden antisemitische Straftaten, Vorfälle und Aktionen erfasst. In Fällen von abgerissenen oder verbrannten Israel-Flaggen ermittelt landesweit der Staatsschutz, auch in einigen Fällen in der Region Stuttgart.