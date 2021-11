Bischof Fürst kritisiert Ungeimpfte in Advents-Predigt

Der katholische Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat in seiner Predigt zum ersten Advent Ungeimpfte mit klaren Worten kritisiert. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Ludwigsburg sagte der Bischof, Menschen, die eine Corona-Impfung verweigerten, nähmen nicht nur für sich selbst in Kauf, zu erkranken. Den eigentlichen Schaden würden sie damit den Schwächsten zufügen. Unvernünftige und Uneinsichtige raubten Kindern eine unbeschwerte Kindheit und älteren Menschen die letzten Jahre, so der katholische Geistliche.Christen könnten nicht tatenlos zu sehen, Querdenkern könne das 'Hosanna' nicht gelten, sagte Fürst in seiner Advents-Predigt.