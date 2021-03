Biomasse gilt als gute Ergänzung zu Wind- und Solaranlagen. Schließlich kann sie Schwankungen bei der Stromerzeugung ausgleichen. Doch gibt es in der Region Stuttgart genügend Flächen?

In Biogasanlagen wird durch Vergärung Biogas hergestellt, indem Bakterien unter Luftabschluss Biomasse wie Dung oder Mais abbauen. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Die Bakterien in der Biogasanlage in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) haben einen enormen Appetit. Sie bekommen täglich 25 Tonnen Mais, sechs Tonnen Pferdemist und Gülle von 200 Rindern gefüttert. Durch die Vergärung entsteht Biogas, das in einem Blockheizkraftwerk zur Produktion von Strom und Wärme eingesetzt wird.

Biogas-Kraftwerk im Kreis Ludwigsburg wird in Leipzig gesteuert

Die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind unterliegt starken Schwankungen. Denn Fotovoltaik-Anlagen produzieren nur Strom, wenn die Sonne scheint und Windräder drehen sich nur dann, wenn der Wind weht. Mit Biogas betriebene Blockheizkraftwerke können hingegen immer dann hochgefahren werden, wenn Strom im Netz fehlt. Deswegen wird die Anlage in Hemmingen von der Strombörse in Leipzig gesteuert.

"Biogasanlagen müssen flexibel an- und ausgeschaltet werden. Denn bei 30 Grad und Sonnenschein braucht in Süddeutschland kein Mensch Strom." Ulrich Ramsaier, Geschäftsführer der Naturenergie Glemstal

So wichtig Biogasanlagen zum Ausgleich von Stromschwankungen sind, insgesamt stellen sie nur eine Nische dar, so der Geschäftsführer der Naturenergie Glemstal in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Das liegt auch den zur Verfügung stehenden Agrarflächen in der Region Stuttgart. Denn anders als in Norddeutschland, wo durch intensive Tierzucht auch viel Dung anfällt, ist in der Region Stuttgart der Anfall von Biomasse begrenzt.

"Wenn wir alle guten Böden in der Region Stuttgart für Biomasse nutzen würden, dann leistet das einen Deckungsbeitrag von vier Prozent. Das heißt, es wäre vorbei mit Filderkraut und Lemberger." Thomas Kiwitt, Direktor beim Verband Region Stuttgart

Der Strommix in Baden-Württemberg im Überblick. (Statistisches Landesamt, Stand 2019) Der Anteil der Biomasse beträgt demnach 8,4 Prozent. Pressestelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020

Eine Karte mit allen Biomassefeuerungsanlagen findet sich im Energieatlas Baden-Württemberg. Die Grafik oben zeigt den Anteil der Biomasse an der landesweiten Stromerzeugung. Während es bei der Fotovoltaik und auch bei der Windenergie noch große Potentiale gibt, sieht Biogas-Produzent Ulrich Ramsaier bei der Biomasse keine enormen Steigerungsmöglichkeiten. Er spricht sich auch dafür aus, dass für neue Biogasanlagen in erster Linie Bioabfälle und Dung eingesetzt werden sollten, nicht aber extra angelegte Monokulturen von Energiepflanzen.