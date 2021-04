per Mail teilen

In Stuttgart gibt es seit Freitag den ersten reinen Bio-Wochenmarkt. Er befindet sich auf dem Marienplatz. Anders als viele andere Wochenmärkte ist dieser einer für Spätaufsteher.

Der Bio-Markt findet alle zwei Wochen immer freitags statt von 11:30 Uhr bis 19 Uhr statt. Die Nachfrage nach zertifizierter Bio-Ware auf den Wochenmärkten habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, heißt es von Thomas Lehmann, dem Geschäftsführer der Märkte Stuttgart. "Kunden haben immer wieder gefragt, wo sie diese oder jene Bioware herbekommen und es war in der Vergangenheit immer schwierig zu sagen, welcher Beschicker welche Bioware da hat. Daraus wurde die Idee geboren, den Bio-Produzenten hier eine Plattform zu bieten, wo rein zertifizierte Bioware angeboten wird."

Pandemie sorgt für Wachstum auf den Wochenmärkten in Stuttgart

15 Beschicker aus der Region Stuttgart verkaufen nun jeden zweiten und vierten Freitag im Monat ihre Produkte auf dem Marienplatz: zum Beispiel Obst, Gemüse, Eier, Wurst und Käse, aber auch Backwaren, Müsli, Kaffee und Blumen. "Ich krieg hier meine Botschaften ohne Großhändler dazwischen rüber zum Kunden", erklärt Klaus Umbach von der gleichnamigen Gärtnerei, die auch auf dem Bio-Wochenmarkt verkauft.

Am Eröffnungstag sind schon viele Kunden bei bestem Wetter an den Ständen unterwegs. Manche, weil sie um die Ecke wohnen, manche weil sie explizit Bio-Produkte kaufen wollen - viele aber auch deswegen, weil sie grundsätzlich gerne auf dem Wochenmarkt unter freiem Himmel einkaufen. "Während der Pandemie hatten wir auf unseren Wochenmärkten ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent", bestätigt Thomas Lehmann diesen Trend.

"Den Biotrend merken wir auch auf dem Großmarkt in Stuttgart. Das Wachstum bei Bio liegt im Moment bei neun Prozent pro Jahr - der einzige Bereich im Obst- und Gemüsebereich, der noch Wachstum aufzeigt." Thomas Lehmann, Geschäftsführer der Märkte Stuttgart

Thomas Lehmann, Geschäftsführer der Märkte Stuttgart, auf dem neuen Bio-Wochenmarkt in Stuttgart auf dem Marienplatz. SWR Katharina Kurtz

Die Idee für einen reinen Bio-Wochenmarkt vorangetrieben hat unter anderem die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart sowie die Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart. Die vom Land geförderte Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart ist eine von 14 in Baden-Württemberg und hat unter anderem zum Ziel, die Bio-Landwirtschaft zu stärken und regionale Bio-Betriebe miteinander zu vernetzen. "Der Bio-Wochenmarkt ist eine weitere Möglichkeit für regionale Betriebe, sich ein Standbein und neue Absatzmärkte zu schaffen. Und auch Bio weiter in die Breite und zum Verbraucher zu bringen", sagt Annegret Bezler, Regionalmanagerin in der Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart.

Alles bio auf dem neuen Bio-Wochenmarkt auf dem Marienplatz in Stuttgart. 15 Beschicker bieten jeden zweiten und vierten Freitag im Monat ihre Waren an. SWR Katharina Kurtz

Bio-Wochenmarkt auch an weiteren Orten in Stuttgart?

Die Märkte Stuttgart wollen zunächst beobachten, wie ihr neues Bio-Angebot von den Kundinnen und Kunden angenommen wird. Wenn alles gut läuft, ist es laut Geschäftsführer Lehmann denkbar, den Bio-Wochenmarkt an Markttagen zu erweitern oder vielleicht sogar auf andere Plätze in der Stadt auszuweiten.