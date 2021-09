Bildergalerie Weindorftreff Freitag, 03.09.2021

Jürgen Schlensog, Veranstalter des Jazzopen in Stuttgart, schwärmt von der Kulisse des Jazzfestivals: Für das Jazzopen wird der Stuttgarter Schlossplatz jährlich in eine Eventlocation verwandelt. "Viele Künstler kommen wegen des wunderschönen Veranstaltungsorts und der qualitativen Produktion zu uns", so Schlensog beim Weindorftreff.

SWR Fotoagentur Lichtgut