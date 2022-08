"Es gehört dazu, Zweiter zu werden", erklärt SPD-Politiker Marian Schreier beim Weindorf-Treff zu seiner Oberbürgermeister-Kandidatur in Stuttgart. In seiner Gemeinde Tengen (Kreis Konstanz) bewerbe er sich nicht auf eine zweite Bürgermeister-Amtszeit, er wolle aber weiter im "politisch-gesellschaftlichen Bereich bleiben", sagt er in der Weindorf-Laube.

Lichtgut / Leif Piechowski