Jochen Klima, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, geht davon aus, dass sich der Fahrlehrerberuf in Zukunft sehr verändern wird: Kuppeln und Schalten würde in den Hintergrund geraten und Fahrlehrer mehr zu einer Art Mobilitätsberater werden. Aber Aussterben würden Fahrlehrer beispielsweise durch Autonomes Fahren nicht, so Klima beim Weindorf-Treff.

Lichtgut / Leif Piechowski