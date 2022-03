per Mail teilen

Der Galatea-Brunnen am Eugensplatz am oberen Ende der Eugenstaffel wurde 1890 von Königin Olga gestiftet. Von dort oben hat man einen tollen Blick auf Stuttgart.

Der schöne Galatea-Brunnen von unten betrachtet. Galatea ist eine Nymphe aus der griechischen Mythenwelt. Sie sorgte bei der Brunneneinweihung 1890 für Empörung, weil sie so spärlich bekleidet ist.

Stäffele sind beliebte Abkürzungen an den Stuttgarter Hanglagen. Und da geht es steil bergauf: Angeblich hat die Eugenstaffel 175 Stufen. Wer zählt nach?

Wie viele Freilufttreppen – "Stäffele" genannt – Stuttgart tatsächlich hat, weiß niemand so genau. Sicher ist, dass es so viele wie in kaum einer anderen Stadt sind. 400 bis 600 Treppenanlagen sollen es sein. Eine der malerischsten Stäffele stellen wir hier vor: