So kommt Licht in den geplanten neuen Stuttgarter Tiefbahnhof Stuttgart 21: große, geschwungene "Lichtaugen" mit Glaskuppen über der Bahnhofshalle. Die Vision des Stararchitekten Christoph Ingenhoven nimmt langsam Gestalt an, am 2. Juli 2024 wurde das erste von 27 fertiggestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt.