Die Renninger Krippenausstellung steht in der Martinuskirche in Renningen-Malsheim (Kreis Böblingen). In normalen Zeiten kommen hier Touristenbusse angefahren, im Corona-Jahr 2020 können Besucher die Krippe nur im Gottesdienst sehen - maximal 50 Personen auf einmal. Die Eröffnung ist am dritten Adventswochenende - bis dahin wird noch aufgebaut.

SWR Cengiz Tarhan