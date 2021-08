Ludwigsburg im Jahr 2035 - Szenario Starker Klimawandel. Der Neckar sowie Wälder (Favoritepark im Norden und Salonwald im Süden) wirken nach wie vor kühlend auf die Stadt. Doch insbesondere in der Innen- und in der Weststadt sowie in Eglosheim (Nordwesten) kommt es zu starken nächtlichen Überwärmungen. Rot steht für mehr als 21 Grad um 4 Uhr in typischen Sommernacht.

Pressestelle GEO-NET Umweltconsulting / ZURES II