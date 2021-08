Ein Musikerpaar wie aus dem Bilderbuch und eine Karriere, die in den frühen 90er-Jahren bei der Jungen Oper Schloss Weikersheim gemeinsam begann. Die gebürtige Italienerin Natalie Karl studierte an der Stuttgarter Musikhochschule Gesang und trat im Laufe ihrer Karriere in vielen namhaften Opernhäusern in den unterschiedlichsten Aufführungen und Rollen auf. Sie ist äußerst vielseitig und singt nicht nur Oper, sondern gleichermaßen Operette und Musical und hat sich auch als Jazzsängerin einen Namen gemacht. Der Ehemann und Tenor Matthias Klink singt ebenfalls seit bald 25 Jahren an den großen internationalen Opernhäusern, unter anderem an der Mailänder Scala, der Semperoper Dresden, der Staatsoper Hamburg – und an der Staatsoper Stuttgart. Klink, gebürtiger Fellbacher, wurde an der Stuttgarter Musikhochschule zum Tenor ausgebildet. 2017 kürte ihn die Zeitschrift "Opernwelt" für seine Rolle als Gustav von Aschenbach in der Oper "Death in Venice" zum Sänger des Jahres.

privat