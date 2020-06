Nach den Ausschreitungen in der vergangenen Nacht in der Stuttgarter Innenstadt sind Polizei, Behörden und Politik um Aufklärung bemüht. Das Ausmaß der Gewaltnacht ist schwer abzuschätzen.

Dauer 2:28 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Das ist über die Ausschreitungen in Stuttgart bislang bekannt Hunderte Menschen haben sich in der Nacht auf Sonntag mit Polizisten Auseinandersetzungen in Stuttgart geliefert, Geschäfte wurden geplündert, zahlreiche Beamte verletzt. Der Grund der Ausschreitungen soll eine Drogenkontrolle gewesen sein. Ein Überblick über die Ereignisse. Video herunterladen (6 MB | MP4)

Stadtverwaltung und Polizei haben im Rahmen einer Pressekonferenz eine erste Bilanz rund um die Ausschreitungen in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt von Stuttgart gezogen. Demnach wurden 24 Personen vorläufig festgenommen, von denen noch am Sonntag mindestens sieben dem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Das Polizeipräsidium Stuttgart rechnete aber mit weiteren Festnahmen nach Sichtung des vorliegenden Beweismaterials.

19 Beamte wurden verletzt, rund 40 Ladengeschäfte zerstört oder beschädigt, von denen etwa neun auch geplündert wurden. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Polizeipräsident Frank Lutz nannte die Randale einen "traurigen Tag für Stuttgart". Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach von einer schockierenden Nacht.

Auch Ersthelfer in Stuttgart attackiert

Hunderte Personen lieferten sich Straßenschlachten mit Polizisten, warfen Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos, schlugen Schaufenster ein und plünderten eine Vielzahl von Geschäften rund um den Stuttgarter Schlossplatz und die angrenzende Fußgängerzone. Die Beamten sprachen von mehreren Kleingruppen, die sich verteilten und an mehreren Orten zeitgleich randalierten. Auch Ersthelfer vor Ort, die Verletzte versorgen wollten, seien von den Randalierenden angegriffen worden, so der Stuttgarter Polizeivizepräsident Thomas Berger, der von nie da gewesen Szenen in Stuttgart sprach. Die Zahl der verletzten Polizisten könne sich noch erhöhen, da sich die Beamten im Einsatz oft erst später mit Verletzungen meldeten, so Berger weiter.

Am Tag danach ist an vielen Geschäften in Stuttgart das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Die Situation sei völlig außer Kontrolle gewesen, so Berger. Auslöser der Krawalle soll nach Polizeiangaben eine Kontrolle eines 17-Jährigen anlässlich eines Drogendelikts am oberen Schlossgarten gewesen sein. 200 bis 300 Feiernde vor Ort hätten sich gegen die Polizei solidarisiert, hätten die Beamten angegriffen und seien im Anschluss - zum Teil vermummt - in Richtung Schlossplatz gezogen. Dort beteiligten sich noch mehr Menschen, die Gruppe sei dort auf 400 bis 500 Menschen angewachsen.

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Rund 100 Beamte aus dem Stuttgarter Umland wurden vorübergehend in die Landeshauptstadt geschickt, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Auch Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz und kreisten stundenlang über der Stadt. Am Polizeipräsidium Stuttgart wurde am Sonntagnachmittag die 40-köpfige Ermittlungsgruppe "Eckensee" eingerichtet, das Landeskriminalamt werde die Ermittlungen unterstützen.

Videos gehen in sozialen Netzwerken viral

Innerhalb weniger Stunden kursierten hunderte Videosequenzen der Ausschreitungen im Internet. Über den Kurznachrichtendienst Twitter oder die Plattform Instagram wurden Videos tausendfach geteilt, die randalierende, prügelnde und plündernde Menschen zeigten. Zahlreiche Schaulustige sind immer wieder zu sehen, wie sie die Gewalttaten mit dem Smartphone festhalten und dabei die Randalierer zum Teil weiter aufheizen. Auf einem Videoclip ist zu erkennen, wie ein vermummter Mann einem knienden Polizisten mit Anlauf und mit beiden Beinen von hinten in den Rücken springt. Er stürzt, die Zuschauer johlen. Die Polizei Stuttgart hat zwischenzeitlich ein Hinweisportal eingerichtet, auf das Bilder und Videos hochgeladen werden können.

Dauer 2:17 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen So sieht es am Tag nach den Ausschreitungen in Stuttgart aus Am Tag nach den Krawallen rund um den Schlossplatz in Stuttgart geht die Aufarbeitung der Ereignisse weiter. SWR-Reporterin Magdalena Haupt war auf der Königsstraße und schildert ihre Eindrücke vom Ort des Geschehens. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Party- und Eventszene für Gewalt verantwortlich

Die Party- und Eventszene hätte sich seit vier Wochen in Stuttgart wieder getroffen und inszeniere sich seitdem in den sozialen Medien, erläuterte der Stuttgarter Polizeipräsident. Dazu gehöre seit kurzer Zeit, sich offen gegen die Polizei zu positionieren. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei mit einer erhöhten Polizeipräsenz auf die Szene reagiert. Mit der Eskalation der Gewalt habe man aber nicht gerechnet.

Künftig wolle man mit deutlich mehr Kräften in der Innenstadt unterwegs sein. Man werde alles dafür tun, dass diese Form der Gewalt nicht mehr geschehe. "Wir können aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen", so Lutz weiter.

Dauer 1:31 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen Krawalle in Stuttgart: Polizei richtet Fokus auf die Partyszene Hunderte, meist junge Menschen, waren laut Polizei an den Krawallen in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt von Stuttgart beteiligt. Der Fokus der Ermittlungen der Polizei liegt auf der Stuttgarter Partyszene. Video herunterladen (3,8 MB | MP4)

Suche nach möglichen Motiven

Ein mögliches Motiv der Randalierenden könnte in einem gesteigerten Interesse nach Likes und Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken gefunden werden. Die Polizei würde in den vergangenen Wochen vermehrt feststellen, dass dort offene Anfeindungen zunehmen würden. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) nannte die Geltungssucht im Internet als möglichen Grund für die Randale. "Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in sozialen Medien mit Filmchen zu kommen." Wenn er Facebook-Filmchen sehe, die "Fuck the police" als Inhalt hätten, dann sei das etwas, das in Stuttgart nichts zu suchen habe, sagte Kuhn. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte im Vorfeld der Plenarsitzung des baden-württembergischen Landtags am Mittwoch eine Sondersitzung des Innenausschusses an, der die Ereignisse aufarbeiten soll.