Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende in Stuttgart sind seit Freitagabend hunderte Polizisten zusätzlich im Einsatz. Bislang spricht die Polizei von einer positiven Bilanz ohne besondere Vorkommnisse.

Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende ist es bis zum Samstagnachmittag weitgehend ruhig geblieben. Es sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, teilte die Stuttgarter Polizei mit.

Friedliche Demonstration gegen Rassismus

Auch am Samstagnachmittag war die Polizei zufrieden. Im Innenstadtbereich waren verschiedene Demonstrationen angemeldet worden. Zu einer "Silent Demo" unter anderem gegen Rassismus kamen rund 1.000 Menschen. Die Stimmung blieb friedlich, aber auch hier zeigte die Polizei deutliche Präsenz, damit Situationen gar nicht erst eskalieren können.

Bis zu 1.000 Menschen demonstrierten friedlich im Stuttgarter Stadtgarten gegen Rassismus. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Zum Teil aggressive Grundstimmung bei Kontrollen

In der Nacht zum Samstag waren in der Stuttgarter Innenstadt hunderte Polizisten unterwegs. Bei Kontrollen insbesondere im Bereich des Schlossplatzes hätten die Einsatzkräfte jedoch eine zum Teil aggressive Grundstimmung festgestellt. Zudem hätten viele Schaulustige die polizeilichen Maßnahmen beobachtet. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, darunter auch Reiter- und Hundestaffeln.

Dauer 0:40 min Konsequenz des Krawallwochenendes: Hunderte Polizeibeamte bei Kontrollen in Stuttgart Nach den Krawallen und Plünderungen am vergangenen Wochenende hat die Polizei in der Stuttgarter Innenstadt verstärkt Präsenz gezeigt. Trotz "aggressiver Grundstimmung" sei es ruhig geblieben.

Eine erneute Eskalation der Lage in der Stuttgarter Innenstadt sollte verhindert werden. Offenbar habe die hohe Polizeipräsenz gewirkt, sagte ein Polizeisprecher. In der Innenstadt hatten sich am Abend mehrere hundert Menschen aufgehalten. Die Kontrollen durch die Polizei seien "relativ geordnet" verlaufen, so der Polizeisprecher. Überwiegend seien "die wochenendtypischen Einsätze" zu bewältigen gewesen wie Körperverletzungen, kleinere Schlägereien und Ruhestörungen.

Auch hoch zu Roß wurden potenzielle Randalierer in den Blick genommen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Einige meist junge Innenstadtbesucher kritisierten gegenüber dem SWR das große Polizeiaufgebot. Sie fühlten sich beobachtet, sagten sie. Andere sprachen hingegen von einem besseren Sicherheitsgefühl.

#stgt2606 Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stuttgarter Innenstadt weitgehend ruhig geblieben. Zur Pressemeldung ▶️ https://t.co/gMxuMtpJiV Eure #Polizei #Stuttgart https://t.co/4umFFdEzNo Polizei Stuttgart, Twitter, 27.6.2020, 4:24 Uhr

Wasserwerfer kommen nicht zum Einsatz

Wegen den Krawallen am vergangenen Wochenende hatte die Polizei bereits im Vorfeld angekündigt, verstärkt in der Innenstadt präsent sein zu wollen. Im Notfall wären laut Stuttgarter Polizei auch Wasserwerfer und mehrere Hundertschaften bereitgestanden.

In Stuttgart hatten in der Nacht zum vergangenen Sonntag hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen. Die Einsatzkräfte waren mit Flaschen und Steinen beworfen, etliche Geschäfte geplündert worden. Insgesamt sind bislang 27 Menschen tatverdächtig.