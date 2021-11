per Mail teilen

Mehr als 1.200 Menschen sind bei einer Impfaktion an Stuttgarter Bühnen geimpft worden. Durchgeführt wurden sie von 13 mobilen Impfteams des Klinikums Stuttgart in der Zeit vom 30. Oktober bis zum 6. November. Stuttgarter Theatermacher wollten damit die mobilen Impfeinsätze der Stadt aktiv unterstützen. Fast 350 Menschen wurden alleine an einem Tag im Theaterhaus und Friedrichsbau Varieté geimpft. Lange Schlangen gab es auch beim Jungen Ensemble, Komödie im Marquardt, Theater der Altstadt und Rosenau. Unter den 1.200 Geimpften waren rund 500 Erstimpfungen. Verimpft wurden BioNTech und Johnson & Johnson.