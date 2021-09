Durchwachsene Bilanz für Freibäder in der Landeshauptstadt

Die Bilanz der Stuttgarter Freibäder fällt nach dem Ende der Saison durchwachsen aus. Zwar kamen in die fünf Freibäder der Landeshauptstadt rund 380.000 Menschen - das sind rund 20.000 mehr als im Vorjahr - aber die Besucherzahlen von vor der Pandemie sind weit entfernt: So kamen im Jahr 2019 mehr als 760.000 Menschen. In Esslingen fällt die Bilanz ebenfalls durchwachsen aus - in Anbetracht der Umstände sind die Stadtwerke nach eigenen Angaben aber mit rund 50.000 Besuchern zufrieden. Ähnliches ist auch aus Göppingen von den Stadtwerken zu hören: Hier wurde die Saison um zwei Tage bis heute verlängert, um noch zwei Sonnentage auszunutzen.