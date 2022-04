Testweise ist der erste batteriebetriebene Zug auf der Strecke zwischen Stuttgart und Horb seit Ende Januar im Einsatz. Mit dem vom Eisenbahnhersteller Alstom entwickelten Zug will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen großen Schritt in Richtung umwelt- und klimafreundlicher Antriebstechnologie im Nahverkehr vorankommen. Im Laufe des Tages will die Bahn in Herrenberg im Kreis Böblingen unter anderem dem Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer, die Erkenntnisse aus mehr als zwei Monaten Betrieb des Batteriezuges vorstellen. Die Bahn hatte bereits von Mitte der 1950er bis Mitte der 1990er Jahre Triebwagen mit Akkus in größerem Umfang eingesetzt.