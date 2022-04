Bietigheim-Buch: E-Auto brennt vollständig aus

per Mail teilen

Im Bietigheimer-Stadtteil Buch ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Elektro-Auto vollständig ausgebrannt. Ein Übergreifen des Feuers auf Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Dieses E-Auto ist in der Nacht von Ostersonntag auf -montag in Bietigheim-Buch vollständig ausgebrannt. Karsten Schmalz / KS-Images.de

Am frühen Montagmorgen ist in Bietigheim-Buch (Kreis Ludwigsburg ein E-Auto in Brand geraten. Das Feuer sprang auf ein nebenstehendes Auto und eine Hecke über. Die Feuerwehren aus Bietigheim-Bissingen, Kornwestheim und Ludwigsburg konnten das Feuer löschen, bevor es auf angrenzende Wohnhäuser übergriff.

60.000 Euro Sachschaden

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Wenn ein E-Auto brennt, muss die Feuerwehr auf besondere Risiken achten. Erst kürzlich hatte die Feuerwehr in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) trainiert, brennende E-Autos zu löschen. Dazu brauchen die Wehren mehr Wasser und sie müssen länger kontrollieren, dass das Feuer nicht wieder aufflammt. Denn die Batterien können sich theoretisch immer wieder entzünden.

Kein höheres Brandrisiko bei E-Autos

Auch bei der Brandbekämpfung des E-Autos in Bietigheim-Buchin der Nacht zum Ostermontag war viel Wasser nötig. Grundsätzlich sagen Feuerwehren allerdings, dass von E-Fahrzeugen kein höheres Brandrisiko ausgeht als von "Verbrennern".