Die Polizei hat am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen eine Frau und einen Mann tot in einer Wohnung gefunden. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitagnachmittag zwei Leichen in einer Wohnung entdeckt worden, wie Polizeipräsidium Ludwigsburg und Staatsanwaltschaft Heilbronn gemeinsam mitteilten. Offenbar handelt es sich um eine 52-jährige Frau und ihren 21-jährigen Sohn. Details zu den Todesumständen noch nicht bekannt Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte durch einen Anruf alarmiert worden. Weitere Angaben zu den Todesumständen machte die Polizei bisher nicht. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen, der Polizeieinsatz vor Ort dauere an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.