Altersarmut ist immer noch ein Tabuthema. Die Malteser in Bietigheim-Bissingen ermöglichen älteren Menschen einen kostenfreien Haarschnitt - damit sie sich wohlfühlen können.

Jeder kennt es: Wenn die Frisur keine mehr ist, der nächste Termin beim Friseur aber noch lange hin, dann fühlt man sich nicht wohl. Gerade viele ältere Menschen können sich aber den Besuch einer Friseurin oder eines Friseurs gar nicht mehr leisten. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hilft hier ein regelmäßiges Angebot der Malteser: ein kostenfreier Friseurtag für Seniorinnen und Senioren.

Haarschnitt und Styling - und auf Wunsch auch Maniküre

Den speziellen Friseurtag gibt es seit Februar. Er findet einmal im Monat im Treffpunkt M der Malteser in Bietigheim-Bissingen statt. Das Angebot der katholischen Hilfsorganisation richtet sich speziell an Seniorinnen und Senioren, die sich keinen regelmäßigen Friseurbesuch leisten können. Der Friseurtag bietet die Möglichkeit, sich von erfahrenen ehrenamtlichen Friseurinnen und Friseuren kostenlos die Haare schneiden und stylen zu lassen. Auch Maniküre und Handmassage werden auf Wunsch angeboten. Dazu gibt es Kaffee und Gebäck, um den Tag für diejenigen, die kommen, zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Ein Rundum-Wellness-Angebot sozusagen.

Friseurin: Ein frischer Haarschnitt gibt Selbstbewusstsein

"Ich finde, das darf nicht sein in Deutschland!", sagt Dagmar Phifer über Altersarmut. Sie ist eine der ehrenamtlichen Friseurinnen im Treffpunkt M. Dass viele mit ihrer Monatsrente nicht über die Runden kommen, findet sie schrecklich. "Und da dachte ich mir: Wenn ich hier einen Beitrag leisten kann, dann mache ich das natürlich gerne!"

Hintergrund: Wie viel Geld haben Senioren? Wann gilt jemand als arm? Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ist jeder fünfte Baden-Württemberger im Seniorenalter: 2,2 Millionen Menschen im Alter von mindestens 65 Jahren. Seit Anfang der 1960er-Jahre habe sich damit der Anteil der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung verdoppelt, so das Amt. Zwei Drittel wohnen mit dem Partner oder der Partnerin zusammen, ein Drittel alleine. 97 Prozent bezögen Rente oder Pension oder eine Hinterbliebenenrente/-pension. Die Einkommensverhältnisse seien aber sehr unterschiedlich. Laut dem Statistischen Landesamt liegt die Armutsgefährdungsquote vor allem von Seniorinnen seit 2015 deutlich über der durchschnittlichen Armutsgefährdungsquote in Baden-Württemberg von 15,3 Prozent. Die Hälfte der alleinlebenden Frauen habe ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro zur Verfügung. Wann gilt jemand als arm? In der Definition von Armut in Deutschland wird zwischen absoluter und relativer Armut unterschieden. Von absoluter Armut spricht man, wenn die Grundbedürfnisse eines Menschen nicht mehr gedeckt sind. Dazu zählt, wenn Menschen nicht ausreichend Nahrung, Kleidung, eine Wohnung oder Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Von relativer Armut spricht man laut dem Armutsbericht Deutschland ind dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, wenn neben der Versorgung der Grundbedürfnisse auch soziale Ungleichheiten eine Rolle spielen. Demzufolge gelten Menschen auch dann als arm, wenn sie schlechten Lebens- und Entwicklungschancen ausgesetzt sind. Diese Menschen können nicht oder nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das Statistische Bundesamt hingegen verwendet lieber den Begriff "Armutsgefährdung" und nicht "Armut" - aufgrund einer Rechnung: Wenn eine Person über weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens ihrer Regon verfügt, gilt diese Person als armutsgefährdet. Im Vergleich zum mittleren Nettoeinkommen in Baden-Württemberg waren demnach 2023 (aktuellste Zahlen) 15,4 Prozent der Menschen im Land von Armut bedroht.

Und noch ein Aspekt sei bei den monatlichen Friseurtagen sehr entscheidend, meint Phifer: "Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir doch alle, wie wichtig es ist, Kontakte zu haben und nicht allein zu sein. Egal, ob jung oder alt." Denn ein Plauderstündchen beim Friseur tue gut. Und ein neuer Haarschnitt verändere eben nicht nur das Aussehen, sondern mache auch glücklich, ergänzt Friseurmeisterin Anna Schump: "Das gibt Selbstbewusstsein. Man fühlt sich wieder wohl in seiner eigenen Haut. Und man geht gerne wieder gerne raus."

Ein neuer Haarschnitt gibt Selbstbewusstsein und sorgt dafür, dass man wieder gerne rausgeht. Sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt.

Austausch und Gespräche tun allen gut

Von Anna Schump stammt auch die Idee, einmal im Monat einen kostenfreien Friseurtag für Seniorinnen und Senioren anzubieten. Sie arbeitete schon vorher ehrenamtlich bei den Maltesern. Mit der Aktion will die Friseurin älteren Menschen eine Freude bereiten, sie verwöhnen. Die 84-jährige Maria Kauz hat das Angebot gerne angenommen. "Es tut einem gut, wenn man Kontakt gehabt hat. Wenn man auch was mit anderen teilen kann, so ein bisschen Gespräche führen kann, sich austauschen kann. Wir sind ja auch alle unterschiedlich. Da kann man auch was voneinander lernen!", sagt sie lächelnd.

Kauz ist alleinstehend, schätzt vor allem die Unterhaltung hier. Als ehemalige Kundenberaterin einer Bank schaut sie auch ein bisschen aufs Geld. "Weil man immer sparen muss!", so Maria Kauz. Alles sei viel teurer geworden. Sie zahle die Miete, und wenn sie einkaufen geht, vergleiche sie immer noch mit früher: "Wenn ich vorher vielleicht 70 Euro ausgeben habe, dann muss ich jetzt fast das Doppelte rechnen. Es ist schon schlimm!"

Vor allem Frauen haben im Alter weniger Geld

Frauen sind laut Forscherinnen nd Forschern häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Das liege an klassischer Rollenverteilung, weil gerade bei älteren Generationen meistens in einer Ehe der Mann gearbeitet und das Geld verdient hat, während die Frau sich auf Haushalt, Kinder und Erziehung konzentrierte. Aber es gebe auch noch andere Gründe: Frauen verdienen weniger, haben durchs Kinderkriegen eine verkürzte Lebensarbeitszeit sowie eine Rentenlücke. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit oder in Berufen, bei denen sie nicht auf eine starke betriebliche Vorsorge setzen können. Zudem kümmern sich Frauen Studien zufolge weniger und wenn ja viel später als Männer auch um eine private Altersvorsorge, vor allem, wenn sie in einer heterosexuellen Ehe leben.

780 Euro Rente im Monat

Anđa Zaradic ist 69 Jahre alt, seit drei Jahren im Ruhestand und hat eine Rente von 780 Euro - bei 45 Jahren körperlich anstrengender Arbeit. "Davon im Monat zu leben ist nicht einfach!", sagt Zaradic. Auch sie ist deshalb dankbar für die Wohlfühlmomente bei den Maltesern in Bietigheim-Bissingen. Und geht glücklich mit einem frischen Haarschnitt nach Hause. "Besser kann es gar nicht sein, ich bin sehr zufrieden!", sagt sie.