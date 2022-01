Liegend Filme schauen: In Leonberg gibt es nun ein Bettenkino

3D-Kino oder riesige Leinwände: Kinobetreiber müssen sich heute viel einfallen lassen, um ihre Säle zu füllen. In Leonberg hat ein Inhaber nun Betten aufgestellt.

Der Duft von frischem Popcorn in der Nase, ein gekühltes Getränk parat und jetzt bequem in den Kinosessel kuscheln - die Betreiber der Traumpalast-Kinos, mit mehreren Standorten in der Region, wollten etwas Besonderes darüber hinaus bieten. In Leonberg (Kreis Böblingen) gibt es jetzt das "Bed Cinema". Statt mit herkömmlichen Kinosesseln ist der Saal mit 20 Kinobetten ausgestattet. Hartfederkern-Matratzen, Nackenkissen, Rückenlehne und Fußstütze zum Verstellen: So können die Kinobesucher die aktuellen Blockbuster ausgestreckt genießen.

Es sei wichtig, immer wieder etwas auszuprobieren. Denn die Konkurrenz schläft nicht, erklärt der Geschäftsführer der Kette, Marius Lochmann: "Natürlich versuchen wir immer, das Kino zukunftsfähig zu gestalten, was anders zu machen als die anderen. Nicht nur ein normales Kino zu betreiben".

Kinobranche wegen Corona angeschlagen

Der neue Saal soll das Kino in Coronazeiten wieder attraktiver machen, denn die Branche ist angeschlagen. Mit dem Bettenkino wollen die Betreiber vor allem das junge Publikum anlocken. Denn die schauen Filme immer seltener im Kino, sondern fast nur noch über Streamingdienste auf dem Sofa zu Hause.

Marius Lochmann ist der Geschäftsführer der Traumpalast-Kinos, die in Leonberg nun ein Bettenkino anbieten. SWR SWR

Für den Kinobetreiber ist das neue Konzept auch ein Erfolg an der Kinokasse. Täglich werden zwei Vorstellungen angeboten und laut Lochmann liegt die Auslastung bei circa 90 Prozent. "Die Leute machen Fotos, fotografieren sich selber drin. Alle sind super happy und ist auch ein besonderes Erlebnis."

"Zwischen den Jahren war nahezu jede Vorstellung ausverkauft, wird super angenommen."

Bettenkino erfolgreich auch auf Social Media

In den sozialen Netzwerken werden Bilder und Videos des Bettenkinos rege geteilt und geliked. So werden auch neue Kreise auf das Kino aufmerksam. Ein Besucher ist extra aus Hessen angereist, wie er bei einer Vorstellung erzählt: "Ich habe das auf Tiktok gesehen und fand das eigentlich eine coole Idee. Also habe ich geschaut, wo das Kino ist, und habe festgestellt: So weit ist es ja gar nicht."

"Bequem", ja, "fast besser als zu Hause", so lautet das allgemeine Urteil im Kinosaal. Aber vielleicht ist es auch schon zu gemütlich für den einen oder anderen. "Es kam natürlich schon das eine oder andere Mal vor, dass dann wirklich jemand eingeschlafen ist", erzählt Lochmann. "Aber da ist dann zum Glück auch immer noch ein Partner dabei, der es dann schafft, die Person dann aufzuwecken."