Ein stark angetrunkener Mann ist auf der Bahnstrecke in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) von einer S-Bahn angefahren worden. Nach Polizeiinformationen soll der 49-jährige aus unbekannten Gründen den Gleisbereich betreten haben. Trotz Einleitung einer Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer einer in Richtung Renningen fahrenden S-Bahn den Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Der Mann erlitt eine Fraktur an der Schulter, leichte Verletzungen am Kopf und Abschürfungen am Körper. Außerdem ergab ein Alkoholtext den Wert von 2,1 Promille. Alle S-Bahn-Fahrgäste blieben unverletzt.