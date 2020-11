In Leonberg (Kreis Böblingen) hat ein betrunkener Mann am Montagabend mehrmals versucht, Polizeibeamte anzugreifen. Laut Polizei verletzte er sich dabei aber nur selbst. Der 39-Jährige war mit einem Bekannten in Streit geraten und dabei in eine Scherbe gestürzt. Als Sanitäter seine Schnittwunde behandeln wollten, begann er im Rettungswagen zu randalieren. Polizeibeamte kamen und beruhigten ihn, im Streifenwagen schlief der Mann ein. In der Ausnüchterungszelle aber wachte er auf, trat nach Möbeln und Beamten und verletzte sich dabei wieder selbst, diesmal am Kopf. Auf der Fahrt ins Krankenhaus ging er wieder mit Kopfstößen auf die Beamten los und beleidigte sie mehrfach. Das Ergebnis: Ein doppelt dicker Kopf und mehrere Strafanzeigen.