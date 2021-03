Mehrere hundert unsichere Fahrzeuge im Straßenverkehr, ein Steuerschaden in Millionenhöhe und Verbindungen zu kriminellen Strukturen in Berlin - das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs in der KfZ-Zulassungsstelle Böblingen ist riesig. Am Montag hat der Prozess gegen die Hauptangeklagte vor dem Landgericht Stuttgart begonnen. Laut Anklage soll sie Teil eines Netzwerks gewesen sein: Zwei Gebrauchtwagenhändler sollen unterschiedliche TÜV-Prüfer bestochen haben, um fehlende Zertifikate zu bekommen. Die heute 27-jährige Hauptangeklagte soll trotz unvollständiger Unterlagen über 500 Fahrzeuge in der KfZ-Stelle Böblingen zugelassene. Mutmaßlich habe sie sogar selbst Dokumente gefälscht. Die 27-Jährige soll dafür etwa 20.000 Euro kassiert haben, so die Anklage. Es entstand ein Steuerschaden von über zwei Millionen Euro. Laut der Anklage sollen die Hintermänner der Aktion in Berlin sitzen.