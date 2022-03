Senior mit WhatsApp-Masche um 1.800 Euro betrogen

per Mail teilen

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ermittelt derzeit in mehreren Fällen gegen noch unbekannte Betrüger, die sich den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp zu nutzen machen, um Bargeld zu erbeuten. Grundsätzlich gehen die Täter nach folgender Masche vor: Das Opfer, im Fall eines 66-Jährigen aus Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg), erhielt eine WhatsApp-Nachricht von der vermeintlichen Tochter. Da ihr Handy beschädigt wurde, habe sie nun eine neue Handynummer. Tags darauf meldete sich die angebliche Tochter erneut per WhatsApp, diesmal über die neue Nummer. Sie teilte mit, dringend zu finanzielle Hilfe benötigen und bat den 66-Jährigen das Geld zu überweisen. Die notwendige Kontoverbindung teilte sie ihm ebenfalls mit. Der Mann half seiner vermeintlichen Tochter und überwies 1.800 Euro. Wenige Stunden später meldete sich die echte Tochter und der 66-Jährige musste feststellen, dass er Opfer von Betrügern geworden war.