Senior mit billigen Wintermänteln betrogen

Von einer besonders dreisten Betrugsmasche berichtet die Polizei aus Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg. Ein bislang Unbekannter klingelte am Dienstagabend an der Tür eines älteren Mannes und gab vor, dringend Geld für seinen schwer erkrankten Vater zu benötigen. Als Pfand wollte er dem Senior sechs angeblich hochwertige Wintermäntel überlassen. Als der alte Mann seinen Geldbeutel zückte, entriss ihm der Täter das Bargeld in Höhe von rund 2.500 Euro und flüchtete. Die Mäntel hingegen seinen von geringem Wert, so die Polizei.