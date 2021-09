Angeblicher Fluch und falsche Polizisten: Seniorinnen um viel Geld betrogen

Mehrere Betrüger haben zwei Seniorinnen in Göppingen und Stuttgart um hohe Geldbeträge gebracht. Eine angebliche Heilerin hatte laut Polizei einer 74-Jährigen auf einem Parkplatz in Göppingen erklärt, es laste ein Fluch auf ihr. Die Rentnerin übergab der Frau und ihrer Komplizin daraufhin Bargeld und Schmuck, um den Fluch zu besiegen. Die Wertgegenstände hüllten die beiden in ein Tuch und führten ein Ritual vor den Augen der Seniorin durch. Zwar erhielt die 74-Jährige das Tuch anschließend zurück, jedoch befand sich nur noch Altpapier darin. Wie hoch der Verlust ist, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. In Stuttgart haben falsche Polizisten mehr als 100.000 Euro von einer 72 Jahre alten Frau erbeutet. Sie behaupteten, es stünde ein Einbruch kurz bevor und die Bankmitarbeiter würden mit den Verbrechern zusammenarbeiten. So brachten sie die Seniorin über mehrere Tage dazu, Gold und Online-Gutscheine zu kaufen und ihnen auszuhändigen.