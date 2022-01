Im vergangenen Jahr hat das Justizpersonal am Einlass des Stuttgarter Amtsgerichts mehrfach gefährliche Gegenstände entdeckt und beschlagnahmt. Besucher hätten beispielsweise versucht, mit einem Messer oder Pfefferspray ins Gericht zu gelangen, teilte das baden-württembergische Justizministerium mit. Hintergrund ist, dass das Gerichtspersonal im Rahmen eines Pilotprojekts am Stuttgarter Amtsgericht täglich Einlasskontrollen durchführte. Landesweit zählte das Ministerium an den Gerichten im Land fast 350 Vorkommnisse, die sie als "sicherheitsrelevant" einstuft. Das seien deutlich mehr als noch 2020. Das Land will für die Sicherheit an Gerichten 20 neue Stellen für Wachtmeister schaffen und hat für Investitionen 5,5 Millionen Euro vorgesehen.