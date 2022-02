Mercedes-Benz: Bestellstopp für E-Klasse

per Mail teilen

Der Autobauer Mercedes-Benz hat in Deutschland einen Bestellstopp für die aktuelle Version der E-Klasse-Limousine verhängt. Ein Unternehmenssprecher teilte am Mittwoch mit, aufgrund weltweit hoher Nachfrage sei das Produktionsvolumen ausgeschöpft. Grund für den Bestellstopp ist der Modellwechsel bei der E-Klasse. Anfang nächsten Jahres kommt der Nachfolger auf den Markt. Würden jetzt weiter Aufträge für die aktuelle Version der E-Klasse Limousine angenommen, könnte die Produktion des neuen Modells im kommenden Jahr nicht rechtzeitig anlaufen, so Mercedes-Benz. Von dem Bestellstopp nicht betroffen ist das T-Modell der E-Klasse. Hier seien Einschränkungen aktuell auch nicht zu erwarten.