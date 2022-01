Motorsägenhersteller Stihl: Beschäftigungsgarantie bis 2025

Der Motorsägenspezialist Stihl aus Waiblingen hat gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat eine Beschäftigungsgarantie beschlossen. Davon betroffen sind mehr als 5.700 Personen in Waiblingen.

Im Stammwerk des Motorsägenherstellers Stihl werden unter anderem Blasgeräte montiert. Dort wurde nun eine Beschäftigungsgarantie bis 2025 beschlossen.

Der Vertrag gilt bis Ende 2025. Er sieht den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vor und gilt für die Beschäftigten des Stammhauses in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), teilte Stihl am Donnerstag mit. Das Familienunternehmen wertet die Vereinbarung als deutliches Bekenntnis zu den deutschen Standorten.

Stihl: Zeichen setzen in der Corona-Pandemie

Neben der Förderung von Weiterbildung und Höherqualifizierung plant Stihl bis 2025 Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in Gebäude und Maschinen. Damit setze das Unternehmen in der Corona-Pandemie ein Zeichen, so Stihl-Personalvorstand Michael Prochaska. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 19.500 Menschen.

Stihl befindet sich mitten in einer großen Transformation - mit einem anhaltenden Trend zu Akku-Produkten, Digitalisierung, Robotik und Online-Handel, sagte Bertram Kandziora. Der Stihl-Vorstandsvorsitzende sieht das Unternehmen mit dem jetzt beschlossenen Beschäftigungs- und Standortsicherungsvertrag bestens für die Zukunft aufgestellt.