Die Bergwacht hat gestern Abend in Lenningen-Schopfloch (Kreis Esslingen) eine angestürzte Kletterin gerettet. Die 38-jährige Frau war im Bereich Krebsstein gebouldert, also ohne Seil geklettert, so die Polizei. Als sie an einen losen Stein griff, stürzte sie ab und schlitterte einen Geröllhang hinunter. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Spezialklinik.